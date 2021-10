Koronawirus szaleje w Lubelskiem. „Ostatni raz taką sytuację mieliśmy w maju-czerwcu”

Rzecznik wojewody lubelskiego Agnieszka Strzępka poinformowała PAP, że w szpitalach woj. lubelskiego utrzymywany zapas ok. 150 łóżek zakaźnych. – Wojewoda lubelski jest w stałym kontakcie z dyrektorami wszystkich szpitali na terenie woj. lubelskiego i w porozumieniu z nimi oraz proporcjonalnie do wzrostu zakażeń i hospitalizacji podejmuje decyzje o zwiększeniu liczby łóżek zakaźnych w konkretnych szpitalach. Do końca tygodnia planowane są kolejne rozwinięcia łóżek zakaźnych – poinformowała PAP rzeczniczka wojewody Agnieszka Strzępka.

Kolejna łóżka

Decyzją wojewody lubelskiego w środę utworzone zostały nowe łóżka dla pacjentów covidowych w szpitalu w Międzyrzecu Podlaskim (11 łóżek i jedno łóżko respiratorowe) oraz w Białej Podlaskiej (12 łóżek). W czwartek utworzone mają zostać kolejne: w szpitalu MSWiA w Lublinie (20 łóżek i 2 łóżka respiratorowe) i w Rykach (25 łóżek i 2 respiratorowe).

W środę szpitale woj. lubelskiego dysponowały 1029 łóżkami dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych COVID-19. Wśród nich 882 to miejsca przeznaczone dla pacjentów, dla których główną chorobą jest COVID-19 (w tym: 84 łóżka w Szpitalu Tymczasowym w Lublinie, 28 łóżek dla dzieci i 83 łóżka respiratorowe). Dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia przewidzianych jest 147 łóżek obserwacyjno-izolacyjnych.

Oddział nie przyjmuje

Rzecznik prasowy SPSK1 w Lublinie Anna Guzowska poinformowała, że w klinice chorób zakaźnych szpitala od ponad miesiąca nie ma wolnych miejsc.

– Największym problemem tej fali jest to, że pacjenci trafiają na oddział zdecydowanie za późno. Na oddziale intensywnej terapii przebywa dziewięciu pacjentów z COVID-19. Spośród nich dwóch jest poddanych terapii ECMO – powiedział Guzowska.

Rzecznik przypomniała, że SPSK1 podlega Szpital Tymczasowy w Lublinie. – Jeszcze dzisiaj rano w szpitalu tymczasowym przebywało 68 pacjentów na 84 dostępne łóżka. Oznacza to, że w ciągu dwóch dni przybyło tam 12 osób" – powiedziała Guzowska.