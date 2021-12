Koronawirus w Polsce, 1 grudnia. Zmarło aż 570 osób

Drogi i żużel. Na co jeszcze miejscy radni chcą wyprosić pieniądze

Prezydent Lublina dostał od radnych długą listę próśb o dopisanie różnych wydatków do miejskiego budżetu na przyszły rok. Wśród nich jest przebudowa ul. Zana i Podwale oraz większe pieniądze na żużel. Prezydent musi się do tego odnieść do jutra.