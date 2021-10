Lubelskie: Już 556 chorych w szpitalach. Obostrzeń na razie nie będzie

Od dłuższego czasu województwo lubelskie jest na pierwszym miejscu jeśli chodzi o liczbę zakażeń koronawirusem. W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 608 nowych przypadkach, w czwartek było ich jeszcze więcej – 671. Statystyki mówią wprost, że co piąte zakażenie odnotowywane w Polsce jest z naszego regionu. Podobnie jest w przypadku zgonów: w piątek na 49 przypadków śmierci pacjentów z infekcją COVID-19, aż 11 było w województwie lubelskim.

Cały czas rośnie również liczba pacjentów, którzy potrzebują pomocy w szpitalach. Jak informuje Lubelski Urząd Wojewódzki, według stanu na piątek we wszystkich placówkach medycznych w województwie było ich już 556. Dzień wcześniej było to 519. W najpoważniejszym stanie jest w tej chwili 30 osób. Ci pacjenci oddychają dzięki respiratorom. W związku z rosnącą liczbą chorych, od dziś wzrosła również liczba dostępnych łóżek: z 817 do 856.

W piątek fotoreporterzy mogli zobaczyć jak w tej chwili wygląda praca szpitala tymczasowego działającego w Targach Lublin. Dziś było tu już 55 pacjentów. Jak informuje Anna Guzowska, rzecznik SPSK 1 w Lublinie, oddział zakaźny przy ulicy Staszica jest zaś cały czas obłożony w 100 procentach. Na tutejszej intensywnej terapii przebywa 9 pacjentów.

Nie ma dyskusji o obostrzeniach

Jeszcze we wrześniu można było usłyszeć, że dyskusja o ewentualnych obostrzeniach nie zacznie się przed przekroczeniem granicy 1000 nowych zakażeń dziennie. W piątek takich zakażeń w całej Polsce było 2771, a dzień wcześniej aż 3000. Mimo to nadal nie zanosi się w tej chwili, żeby województwo lubelskie lub jakieś jego powiaty, zostały objęte obostrzeniami.

– Uważam, że dyskusje o zwiększaniu obostrzeń są po prostu przedwczesne. Mamy pewien poziom odporności naturalnej, dzięki szczepieniom i temu, że część osób przechorowała COVID-19 – powiedział w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minister podał prognozy, że na koniec listopada liczba zakażeń może wynosić od około 8 do 12 tysięcy dziennie. Pod koniec grudnia ta liczba może nieznacznie spaść.