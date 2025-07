11 stacji hydrologicznych z rekordem dobowego opadu deszczu

Z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że jedenaście stacji hydrologicznych zanotowało opad dobowy wyższy niż dotychczasowa maksymalna suma dobowa. Trzy stacje osiągnęły nawet dwukrotnie wyższy poziom wody, zaś jedna trzykrotnie.

• Bańska Wyżna nad Białym Dunajcem z dobowym opadem 122,9 mm (dotychczasowy rekord wynosił 112,3 mm) oraz Poronin nad • Białym Dunajcem z wynikiem 116,8 mm (poprzedni maksymalny dobowy opad 97,0 mm)

• Nowe Bystre nad rzeką Wielki Rogoźnik - 97,2 mm, dotychczas 87,6 mm

• Ruszkowice nad Radomką z dobowym opadem 118 mm, poprzednio maksymalnie 87,1 mm

• Ropica Górna - Sękówka - 86,3 mm, poprzednio najwięcej zanotowano 41 mm w ciągu doby

• Kunkowa - Przysłopianka - 66,0 mm, dotychczasowy rekord wynosił 36 mm

• Uście Gorlickie - 49,4 mm, poprzedni maksymalny wynik 35,6 mm

• Sawino - Narew - 30,7 mm, wcześniej 30,1 mm na dobę

• Rząśnik Włościański - 34,7 mm, dotychczas najwięcej 29,3 mm

• Śluza Tartak - Czarna Hańcza - 54,0 mm, poprzedni rekord - 26,4 mm

vKosów Lack - Bug - 40,6 mm, wcześniej maksymalnie 12,7 mm

Ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami deszczu zostały wydane dla woj. podlaskiego, wschodniej części warmińsko-mazurskiego, opolskiego, południowej części podkarpackiego oraz wielkopolskiego. Na tych obszarach prognozowane są opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym.

Na terenie województw: lubelskiego, części podlaskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i ma-zowieckiego obowiązują ostrzeżenia II stopnia również przed intensywnymi opadami deszczu. Prognozuje się tam sumę opadów od 60 mm do 90 mm, a miejscami do 130 mm. W środę - od 15 mm do 30 mm, miejscami do 45 mm, w nocy ze środy na czwartek od 10 mm do 30 mm, a w czwartek – od 10 mm do 30 mm opadów deszczu. Będą obowiązywały do czwartku do godz. 20.

Natomiast ostrzeżeniami III stopnia przed intensywnymi opadami deszczu, będą utrzymywały w województwie opolskim i ślą-skim. Prognozowana suma opadów dla tych województw wynosi od 80 mm do 100 mm, a miejscami do 140 mm. W środę, mogą wynieść od 30 mm do 50 mm, a w nocy od 10 mm do 30 mm.