12-latek ranił dwóch chłopaków? Policja zabezpieczyła nóż

– W wyniku prowadzonych czynności operacyjnych udało się ustalić prawdopodobnego sprawcę, to 12-letni chłopiec. Policjanci zastali go w jego mieszkaniu, tam też zabezpieczyli nóż i odzież – poinformowała asp. sztab. Małgorzata Koniarska z policji w Wodzisławiu Śląskim.

Poszkodowani nastolatkowie z ranami kłutymi w okolicach klatki piersiowej zostali przetransportowani do szpitali: młodszy do placówki w Rybniku, starszy - Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym - do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

Jak informują lekarze, stan poszkodowanych jest stabilny.