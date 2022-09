17-latka zatrzymana i skuta za pisanie kredą po chodniku w pobliżu kościoła

Nowy park rozrywki w Lubelskiem. Wyspy Przygód (na razie) na próbę

W czerwcu oficjalnie otwarty zostanie nowy park rozrywki na Lubelszczyźnie. Już teraz zaprasza on jednak żądne nowych doznań maluchy i nastolatki. Długoterminowa inwestycja ma potencjał by stać się też edukacyjną perełką regionu, do której ciągnąć będą szkolne wycieczki.