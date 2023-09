Atak na magazyn Caritas. Spłonęło 300 ton darów humanitarnych

0 A A

Całkowicie zniszczony budynek Caritas (fot. Rkc.org.ua / Family News Service)

Rosyjski ostrzał magazynu Caritas-Spes Ukraina we Lwowie zniszczył 300 ton materiałów i

pojazdów humanitarnych. Budynek z całym wyposażeniem spłonął doszczętnie. Do

zdarzenia doszło we wtorek 19 września około 5 rano



Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować