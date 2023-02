CBA zatrzymało Włodzimierza K. To były minister skarbu i były szef lubelskiej Platformy Obywatelskiej

– Funkcjonariusze CBA zatrzymali dziś Włodzimierza K., byłego ministra skarbu państwa. Mężczyzna jest podejrzanym w śledztwie, w ramach którego zatrzymano m.in. Rafała B. Sprawa dot. działań korupcyjnych – podał na Twitterze Stanisław Żaryn i jednocześnie odsyła do lutowego komunikatu Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Chodziło wówczas o zatrzymanie 12 osób z województwa mazowieckiego i łódzkiego. Zarzuca się im działanie w zorganizowanej grupie przestępczej.

Zdaniem prokuratury grupa ta wprowadzała do obrotu faktury VAT na fikcyjne usługi podmiotów gospodarczych zajmujących się wywozem i utylizacją nieczystości z terenu Warszawy. Fakturowanie fikcyjnych usług miało służyć uzyskaniu środków finansowych na łapówki dla byłych urzędników.

– Z ustaleń śledczych wynika, że łączna kwota przekazanych korzyści majątkowych wyniosła około 5 mln zł. Pieniądze służyły manipulacjom przy wyborze firm świadczących usługi wywozu, zagospodarowania i przetwarzania odpadów. Sprawa dotyczy także prania brudnych pieniędzy. Uzyskane korzyści majątkowe pochodzące z nielegalnego procederu zostały spożytkowywane – podało na początku lutego CBA.

Wówczas nie padały inicjały Włodzimierza K., ale w połowie lutego CBA weszło do jego biura. Dodajmy, że K. jest sekretarzem miasta Warszawa. Sprawa wiązała się z wcześniejszymi zatrzymaniami, a – jak donosiły media – kluczową rolę w całej sprawie miał odgrywać Rafał Baniak. To były wiceminister skarbu w rządzie Donalda Tuska, szef Pracodawców RP. Prokuratura postawiła mu zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, powoływania się na wpływy i prania brudnych pieniędzy. Obecnie przebywa w areszcie. Baniak nie przyznaje się do winy.