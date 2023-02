Cena gazu będzie niższa o 20,5 procent. A domowe rachunki?

– W związku ze znacznymi spadkami cen gazu na rynkach hurtowych w stosunku do cen obowiązujących do grudnia ubiegłego roku, prezes URE wezwał szereg podmiotów podlegających obowiązkowi zatwierdzania przez regulatora taryfy na sprzedaż gazu – w tym PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) – do obniżenia cen paliw i przedłożenia wniosków o zmianę taryf – czytamy w komunikacie Urzędu Regulacji Energetyki.

Zmianę taryfy sprzedawcy gazu PGNiG OD zatwierdzono w piątek, 10 lutego i przedłużono okres jej obowiązywania do końca tego roku. Zgodnie ze zmianą ceny gazu spadły o 20,5 proc. z poziomu 648,92 zł/MWh do 516,73 zł/MWh.

– Co istotne, cena w zatwierdzonej zmianie jest wypadkową zakontraktowanych ilości paliw gazowych w dotychczasowych warunkach rynkowych oraz ilości planowanych do dokupienia przez PGNiG OD na okres obowiązywania taryfy ­– dodaje URE.

Jak informuje Urząd Regulacji Energetyki, ze względu na trwającą od ponad roku wyjątkową sytuację na europejskim i krajowym rynku gazu, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie rozwiązań, które w 2023 roku mają chronić odbiorców gospodarstw domowych oraz odbiorców realizujących "ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej przed szokiem cenowym spowodowanym bezprecedensowym poziomem cen gazu ziemnego". Cena gazu dla odbiorców uprawnionych zamrożona została na poziomie 200,17 zł/MWh, stawka opłaty abonamentowej została zamrożona na poziomie obowiązującym 1 stycznia ubiegłego roku, a stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych zostały zamrożone w 2023 r. na poziomie stawek dystrybucyjnych z taryfy operatora systemu dystrybucyjnego, stosowanej w dniu 31 grudnia 2022 r. Co to oznacza?

– Zatwierdzona dziś zmiana taryfy nie ma wpływu na wysokość płatności kompleksowa netto odbiorców taryfowych. Od poziomu taryf uzależniona jest natomiast wysokość rekompensat, które będą wypłacane przedsiębiorcom - podał Urząd Regulacji Energetyki.