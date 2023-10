Czy nożownik z Poznania odpowie za swoją zbrodnię?

Według sekcji zwłok 5-letniego Maurycego, przyczyną zgonu była rana kłuta klatki piersiowej. Według informacji przekazanych przez prokuratora, była to jedyna rana zadana przez nożownika.

>>>Nożownik zaatakował 5-latka<<<

Nożownik został zatrzymany przez obywateli i policjantkę po służbie. Jak się okazało, 71-letni Zbysław C. leczył się neurologicznie.

– Chodzi o zaburzenia somatyczno-psychiczne. My czekamy na oficjalne stanowisko lekarzy i to pozwoli nam dalej podejmować decyzję, co do losu tego mężczyzny – przekazał podczas konferencji prasowej Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Nie potwierdzono jednak o jakie konkretnie schorzenie chodzi.