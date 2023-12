GTA VI. Pierwszy zwiastun (wideo)

0 A A

Grand Theft Auto VI (fot. Rockstar Games)

Vive City to fatalne miejsce do zwykłego życia. Ale za to idealnie nadaje się do zrobienia przestępczej kariery. Co jeszcze obiecuje pierwszy trailer Grand Theft Auto VI?

