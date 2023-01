Horoskop na 2023 rok dla każdego znaku zodiaku. Co przyniesie przyszłość?

Wodnik

Pierwsza połowa roku upłynie – niestety – w dziwnym zawieszeniu. Dopóki nie nastanie pełna i bardzo już ciepła wiosna, wiele Wodników może być ogarniętych niespotykanych u nich marazmem.

Nie będzie siły do pracy i chęci do zabawy.

Co najważniejsze, nie będzie też chęci na zmianę tego stanu rzeczy. Wodniki dostaną wiatru w żagle wraz z pierwszymi ciepłymi miesiącami.

Warto wtedy wykorzystać odradzające się optymistyczne nastawienie do życia i zaplanować aktywność, której dawno – lub nigdy – nie praktykowaliśmy. Może będzie to piknik ze znajomymi ze szkolnych lat, a może zrezygnowanie z wczasów all exclusive na rzecz rodzinnych wakacji pod namiotem. Na pewno wszyscy będą wniebowzięci.

Na okrzyki zachwytów mogą też liczyć Wodniki zainteresowane zmianami we wnętrzach swoich domów i mieszkań. W 2023 roku mogą odkryć w sobie talent do ich aranżacji za pomocą niedrogich i zaskakujących dodatków.

Ciało i zdrowie

Problemy z wejściem na wyższe piętro? Zadyszka przy podbiegnięciu do autobusu? Ból pleców przy staniu w krótkiej kolejce w sklepie? Już na początku roku Wodniki powinny pomyśleć o swoim zdrowiu. To trudne jeśli poświęca się więcej czasu bliskim niż sobie, ale tym razem to konieczne. Warto wybrać się na badania profilaktyczne oraz złożyć wizytę stomatologowi.

Dobrym pomysłem będzie też zaplanowanie aktywności zwiększających kondycję fizyczną. Jakichkolwiek ćwiczeń nie wybralibyśmy, warto wykonywać je przy muzyce. Sprawi ona, że przetrwamy kryzys związany ze zmęczeniem i chęcią przedwczesnego zrezygnowania z uprawiania sportu.

Praca i pieniądze

W tym roku Wodniki nie powinny dać się ponieść zbyt intensywnym emocjom i podsuwanym propozycjom szybkiego zysku, bo wiele będą mogły stracić.

Każdą decyzję związaną z finansami trzeba przeanalizować na chłodno.

Bardzo ważne jest też skonsultowanie się z osobami, którym ufamy. Spojrzenie z boku może je uchronić przez popełnieniem dużego błędu.