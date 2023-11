Jakie słodziaki! Zoo pokazało cztery lwiątka angolskie

Lwy afrykańskie (Panthera leo) żyją w większości Afryki Subsaharyjskiej, z wyjątkiem siedlisk pustynnych i lasów deszczowych. Zwierzęta te zostały kiedyś wytępione w Republice Południowej Afryki, gdzie ich niewielkie populacje pozostały w Parkach Narodowych Kruger i Kalahari Gemsbok oraz prawdopodobnie na innych obszarach chronionych. Lwy zamieszkiwały niegdyś całą południowo-zachodnią Azję i północną Afrykę. Współcześnie występują tylko w Afryce, gdzie są narażone na wyginięcie i szczątkowo w Indiach, gdzie ich stan liczebny określony został jako krytyczny.

Śląskie Zoo dzięki budowie nowej lwiarni rozpoczęło aktywny udział w programie hodowlanym lwów. Jak podkreślają pracownicy jednostki rozmnażające lwy należą do elitarnej światowej czołówki ogrodów zoologicznych. Dołączenie ŚOZ do tej prestiżowej grupy pozwoliło na zwiększenie renomy Śląskiego Zoo, podniesienie jego konkurencyjności i atrakcyjności na tle innych ogrodów zoologicznych. Powyższe działania ochroniarskie są niezbędne dla ocalenia istnienia tego podgatunku. Szacuje się, że populacja lwów zmniejszyła się o około 43% w ciągu ostatnich 21 lat.

We wszystkich ogrodach na świecie przebywa obecnie zaledwie 77 przedstawicieli tej subpopulacji, z czego 73 w Europie.

W Śląskim Zoo stado lwów składało się do tej pory z jednego samca i dwóch samic; Moxico, który przyjechał do chorzowskiego Zoo 12 listopada 2021 r. Samiec ten urodził się 1 grudnia 2018 r. w Ogrodzie Zoologicznym w Lizbonie (Portugalia). Anoona – samica urodzona 29 grudnia 2017 r., przyjechała do ŚOZ z Brna oraz Kaasai urodzona 17 lutego 2011r.

Moxico i Anoona 2 września powitały na świecie cztery lwiątka dwie – 2 samiczki i 2 samców. Młode w wieku 8 - 9 tygodni zostaną po raz pierwszy zaszczepione przeciwko panleukopenii, caliciwirusowi i herpeswirusowi. Szczepienia zostaną powtórzenie po trzech, czterech tygodniach.

Ze względu na wrażliwość kociąt, nie będą one widoczne dla zwiedzających na wybiegu zewnętrznym, gdyż chcemy im zapewnić jak najlepsze warunki do dalszego rozwoju.