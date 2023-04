Janusz P. były polityk z Lublina i Kuba W., król TVN-u z zarzutami prokuratorskimi

Okazuje się, że zawiadomienie śpiewaka przynosi skutek. Januszowi P., Kubie W. i Tomaszowi Cz. zostały przedstawione prokuratorskie zarzuty.

– Postępowanie jest prowadzone w Prokuraturze Warszawa Śródmieście. Podejrzanym zostały przedstawione zarzuty dotyczące popełnienia przestępstwa w zakresie reklamowania napojów alkoholowych z art. 13 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Oskarżonym grozi kara grzywny do 500 tys. zł – mówi Dziennikowi prokurator Marek Skrzetuski.

Chodzi o to, że przepisy dotyczące reklamowania alkoholu są jasne. Piwo można w radio i telewizji można promować od godziny 20. Taka reklama nie może kojarzyć się z podniesieniem atrakcyjności spożywającego alkohol, z osiągnięciem sukcesu zawodowego, z aktywnością fizyczną. Nie mogą to być treści skierowane do dzieci.

„Nie byłeś takim kozakiem w prokuraturze”

Tymczasem Janusz P. regularnie umieszcza w sieci filmy mogące uchodzić za promowanie jego trunków. – Prokuratura do tej pory umarzała takie sprawy i to jest to przełom, że postawiła zarzuty osobom publicznym. Jest szansa na to, że takie reklamy się skończą. Mam nadzieję, że celebryci będą się bali, a prokuratura będzie ich ścigać za takie reklamy – mówi Śpiewak dla Dziennika Wschodniego.

Aktywista dodaje, że alkohol to jeden z najbardziej niebezpiecznych narkotyków, a P. i W. oparli – tak ocenia to Śpiewak - swój biznes alkoholowy na reklamie skierowanej głównie do młodzieży.

– Prokuratura ma niezbite dowody na to, że moje zawiadomienie było słuszne. Jestem pewien, że wygram tę sprawę, a sprawcy poniosą odpowiedzialność – komentuje Śpiewak

Sprawę skomentował już sam Janusz P. i we wpisie internetowym aktywistę nazwał „donosicielem”. – Alkohol jest dla ludzi. Ale zawsze powtarzam – degustuj, nie chlej! Nigdy nie namawiałem i nie będę namawiał do picia alkoholu, ale nie widzę nic zdrożnego w tym, żeby dzielić się swoją wiedzą o alkoholach – tłumaczy na swoim profilu facebookowym P.

– Nie byłeś takim kozakiem w prokuraturze – odpisał z miejsca Śpiewak.