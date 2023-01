Jerzy Skolimowski z nominacją do Oscara

We wtorek ogłoszono listę nominowanych do 95. Nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej W kategorii: najlepszy film międzynarodowy nominację otrzymał najnowszy film Jerzego Skolimowskiego.

"IO" to, jak oceniaja krytycy, mistrzowskie nawiązanie do filmu "Na los szczęścia, Baltazarze!" Roberta Bressona z 1966 roku, który jest zaliczany do klasyki kina francuskiego. Tytułowym bohaterem filmu Skolimowskiego jest występujący w cyrku osiołek, który darzy miłością młodą artystką o pseudonimie Kasandra. Po demonstracji przeciwników wykorzystywania zwierząt, do cyrku wkraczają komornicy i rozdzielają parę. Osiołek tęskni i postanawia odnaleźć kobietę.

– Za ekspresyjną, kreacyjną stronę „IO” odpowiadają operator Michał Dymek i wybitna montażystka, Agnieszka Glińska. Monumentalną, uwznioślającą każdy oddech osiołka muzykę skomponował Paweł Mykietyn, a w podróży towarzyszą bohaterowi m.in. Sandra Drzymalska, Mateusz Kościukiewicz i Isabelle Huppert – czytamy na stronie Gutek Film, dystrybutora nominowanego filmu.

Jerzy Skolimowski (rocznik 1938) był wielokrotnie nagradzany. Jest jednym z dwóch polskich dotychczasowych laureatów Złotego Niedźwiedzia. Dwukrotnie został nagrodzony Specjalną Nagrodą Jury Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji oraz trzykrotnie był doceniany w Konkursie Głównym Festiwalu Filmowego w Cannes. W maju ubiegłego roku jego najnowsze dzieło "IO" otrzymało Nagrodę Jury canneńskiego konkursu.

W kategorii najlepszy film międzynarodowy nominowane zostały także „Na zachodzie bez zmian”, „Argentyna, 1985”, „Cicha dziewczyna” oraz „Close”.

Filmy z największą liczbą nominacji to „Wszystko wszędzie naraz” (11), „Na zachodzie bez zmian” (9) oraz „Duchy Inisherin” (9).