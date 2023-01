Kosztowały 1,6 mln zł. Ich usunięcie pochłonęło kolejne 176 tys. zł. Ławka – Polska

Ławka stanęła na pl. Teatralnym przed Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Była jedną z 16, na których Polacy mieli podziwiać najważniejsze, najlepsze, najbardziej okazałe inwestycje ostatnich lat.

Za ławki zapłacił Bank Gospodarstwa Krajowego i szybko był mocno krytykowany. Po pierwsze dlatego, że konstrukcje były brzydkie, wykonane z lichych materiałów. Ławkę postawioną w Lublinie trzeba było po dwóch dniach naprawiać.

Było też pieniądze o sens całego przedsięwzięcia. Każda z ławek kosztowała 123 tysiące złotych. 16 sztuk to wydatek ok. 1,6 mln zł.

Ławek już nie ma. Od początku był to projekt czasowy i z końcem listopada konstrukcje trafiły do magazynu. Nie wiadomo, czy jeszcze kiedyś zostaną wykorzystane.

Tymczasem okazuje się, że demontaż ławek kosztował 176 tysięcy złotych. Tak wynika z odpowiedzi na interpelacje senatora Krzysztofa Brejzy.

– Te ławeczki są symbolem rządu PiS. Tak, jak symbolem PRL-u stał się miś - podkreśla senator

Szymon Hołownia dodaje: - Co to dla nich jest, przecież to nie ich. 160 tysięcy w tę czy we w tę. 160 milionów w tę czy we w tę. Oni nie mają świadomości, ile ten pieniądz waży.

BGK nie chciał opowiedzieć przed kamerą o efektach kampanii. Materiały, z których zostały zbudowane instalacje, mają zostać ponownie wykorzystane. BGK nie zdradza jednak, w jakim celu.