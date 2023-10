Kto Waszym zdaniem wygrał wczorajszą debatę w TVP?

Bierzemy ich w ogień pytań. Przedwyborcza debata Dziennika Wschodniego i UMCS (transmisja)

Wybory w niedzielę. To już tylko kilka dni. Zanim pójdziemy do urn, postanowiliśmy przepytać pięcioro kandydatów na parlamentarzystów z opinii na różne tematy. To wspólna inicjatywa redakcji Dziennika Wschodniego i Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS.