Laptopy z godłem Polski. Taki sprzęt mają dostać w szkołach dzieci

Taką zapowiedź założył na początku roku złożył premier ogłaszając, że już 1 września każdy uczeń czwartej klasy otrzyma komputer. Tak ma być już od 1 września, a za program odpowiada w rządzie minister Janusz Cieszyński.

Już wiadomo, że rząd chce kupić blisko 395 tysięcy laptopów, a o zamówienie stara się kilkanaście firm.

Cieszyński właśnie ogłosił. - Najkorzystniejszą ofertę na dostawę komputerów dla czwartoklasistów złożyła obecnie firma x-kom sp. z o.o., która zaproponowała model ASUS ExpertBook B1502CBA w cenie 2952 zł brutto.

Rząd jednak liczy, że wyjdzie taniej, bo zaoferowane ceny są na razie maksymalnymi, które mogą jeszcze spaść.

Orzeł na laptopie

I jeszcze jedno. Na każdym laptopie ma zostać wygrawerowane godło Polski. Jeżeli ktoś myśli, że to żart, to Cieszyński tłumaczy, że jest inaczej.

- Tak, to nie fejk news. Na sprzęcie który trafi do czwartoklasistów będzie wygrawerowany symbol oparty na godle Polski. Niestety fejk newsem nie jest także to, że są osoby, które oburza obecność godła w przestrzeni publicznej – napisał na Twitterze Cieszyński.

Nie sprzedaż

Dodajmy jeszcze, że jak dziecko otrzyma komputer, to nie będzie musiało go oddać po zakończeniu edukacji. Sprzęt przejdzie na własność rodziny. Aby ustrzec się przypadków odsprzedania laptopów, każdy ma być przed tym zabezpieczony.