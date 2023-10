Lubelski Węgiel Bogdanka i KGHM podpisały list intencyjny o współpracy

Dokument został przyjęty podczas dwudniowego Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego, który rozpoczął się w poniedziałek w Lublinie. Strony deklarują w liście, że będą podejmować współpracę w różnych formach, w zależności od ich potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem założeń zawartych w strategiach biznesowych. Spółki będą współdziałać i elastycznie dopasowywać się do sytuacji, podążać za rozwojem oraz dostosowywać technologie do zmian na świecie oraz wykorzystywać nowe szanse biznesowe, by budować przewagi konkurencyjnej obu spółek.

– Bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe to nie tylko kwestia ekonomiczna, to aktualnie kwestia kluczowa dla bezpieczeństwa narodowego. Dlatego KGHM jest gotowy do dialogu z partnerami krajowymi, by zapewnić stabilność i niezależność naszego kraju. Porozumienie z „Bogdanką” ma jeden cel: stworzenie silnych gospodarczych fundamentów dla przyszłych pokoleń, zapewniając im pewność dostaw niezbędnych surowców i energii – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Kasjan Wyligała, prezes zarządu Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. podkreślił, że transformacja polskiej energetyki jest nie tylko koniecznością, ale również ogromnym wyzwaniem i szansą dla Polski.

– KGHM dla Bogdanki jest naturalnym partnerem w kwestii realizacji projektów górniczych w zakresie surowców przyszłości. Dzięki tej współpracy możemy działać nie tylko na rzecz zrównoważonej transformacji, ale także wzmacniać naszą niezależność w dziedzinie dostaw surowców krytycznych i produkcji energii z odnawialnych źródeł. Bogdanka dąży do realizacji swoich celów strategicznych z pełnym zaangażowaniem i przekonaniem, że dzięki temu wkłada cegiełkę do bezpieczeństwa energetycznego Polski i zrównoważonej przyszłości naszego kraju – mówił prezes Wyligała.

Zdaniem Dariusza Dumkiewicza, zastępcy prezesa zarządu ds. handlu i inwestycji w LW Bogdanka podpisanie listu intencyjnego z KGHM stanowi istotny krok dla przyszłości bezpieczeństwa energetycznego Polski. – Stanowi także kolejny element realizacji naszej strategii. Poszukiwanie surowców krytycznych staje się coraz bardziej strategiczne, a nasza współpraca z KGHM, liderem w branży pozyskiwania surowców, pozwoli nam na efektywne podejście do tego wyzwania. Realizacja naszych wspólnych celów w dziedzinie surowców i energetyki ma bezpośredni wpływ na niezależność naszego kraju oraz jego rozwój – podkreślił wiceprezes Dariusz Dumkiewicz.

Obie firmy deklarują m.in. wolę ścisłej współpracy ws. wytypowania i analizy możliwości realizacji wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie nowych projektów górniczych w Polsce dot. surowców przyszłości.