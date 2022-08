Minister klimatu: Naszym celem jest sprawdzenie, co doprowadziło do pojawienia się w Odrze gatunku "złotej algi"

38 A A

Gryfino (woj. zachodniopomorskie). - Pierwsze wyniki wskazują na obecność mikroorganizmu gatunku "złotej algi" - powiedziała Anna Moskwa na konferencji prasowej w Gryfinie, odnosząc się do badań możliwych przyczyn katastrofy ekologicznej na Odrze. Minister klimatu i środowiska dodała, że teraz służby badają, co doprowadziło do pojawienia się w rzece tego gatunku.

