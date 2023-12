Minister z Lublina ma rzecznika. To absolwent KUL i były dziennikarz TVP

42-letni Jakub Stefaniak, absolwent historii sztuki na KUL zanim zaczął parać się polityką przez wiele lat był dziennikarzem oddziału TVP w Lublinie, z którego trafił do warszawskiej centrali. Był rzecznikiem PSL, a także wicedyrektorem Centrum Informacyjnego Senatu (2019-2022).

W ostatnich wyborach startował do Sejmu w okręgu Lublin z tej samej listy co Hetman. Był jednym z najaktywniejszych kandydatów, prowadząc oryginalną i ciekawą kampanię. Głośno zrobiło się o nim w całej Polsce, gdy zażądał dymisji Ryszarda Montusiewicza ze stanowiska dyrektora oddziału Telewizji Polskiej w Lublinie i pytał go o cenzurę oraz faworyzowanie przedstawicieli partii rządzącej względem reprezentantów opozycji.

Stefaniak wysłał w tej sprawie nawet pismo do szefa publicznej telewizji Mateusza Matyszkowicza, w którym zaapelował, by na czele ośrodka TVP w Lublinie stanęła osoba, która będzie przestrzegała zasad rzetelnego dziennikarstwa.

Wraz z Krzysztofem Hetmanem, liderem ludowców na Lubelszczyźnie domagał się także po ujawnieniu afery wizowej zwołania przez prezydenta Andrzeja Dudę Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wśród osób popierających Stefaniaka znaleźli się m.in. były prezydent RP Bronisław Komorowski oraz popularny aktor Andrzej Grabowski.