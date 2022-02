Morze zabrało plażę w Gdyni. To następstwo ostatnich sztormów

Eksperci są zgodni, że podnoszący się poziom Bałtyku i jego niespokojne wody będą się coraz mocniej dawać się we znaki mieszkańcom Trójmiasta. Tym bardziej, że częstotliwość występowania sztormów na Morzu Bałtyckim w ostatnich dekadach rośnie. Konsekwencje tych zjawisk, spowodowanych ocieplaniem się klimatu, łatwo sobie wyobrazić. - Nawet jeśli morze nie wleje się na ląd, okresowo przy coraz silniejszych sztormach będzie go zalewało. A nikt nie chce mieć trzy razy do roku zalanego mieszkania - tłumaczy dr. hab. Tymon Zieliński z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie.