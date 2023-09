Najlepsi piloci rywalizowali w Chełmie. Złoto i brąz wśród juniorów dla naszych

Medale w kategorii seniorów rozdane zostały już po raz 66. w historii, juniorów po raz 52. Świetnie w młodszej grupie spisali się zawodnicy z naszego regionu. Wśród juniorów tytuł mistrzowski wywalczył Konrad Partyka z Aeroklubu Lubelskiego, a trzecie miejsce zajął Albert Małek z PANS Chełm.Tuż za nim upolasowali się pozostali startujący w zawodach reprezentanci chełmskiej uczelni: Kajetan Beberok, Weronika Dobrzyńska i Edward Gąsior.

Rozegrano 3 konkurencje nawigacyjne. Rywalizacja polegała m.in. na oblocie ściśle wyznaczonej trasy, odnalezieniu wyłożonych w terenie znaków, oraz utrzymaniu stałej prędkości lotu. Piloci mieli do wykonania także cztery różne rodzaje lądowań: tzw. normalne, bez mocy silnika, bez mocy silnika i bez klap oraz znad przeszkody. Lądowania wykonywane były na pasie startowym o szerokości 12 m i długości 70 m. Warto dodać, że rozpiętość skrzydeł samolotu to ponad 9 m, a prędkość podejścia wynosi ok. 60 węzłów. To pokazuje, jaką precyzją i spokojem musieli wykazać się uczestnicy zawodów.