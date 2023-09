Nowy „Znachor” tylko w Krasnymstawie. Od jutra można się starać o bezpłatne wejściówki

W specjalnych pokazach weźmie udział obsada i twórcy trzeciej adaptacji powieści Dołęgi-Mostowicza, którzy po projekcjach spotkają się i porozmawiają z widownią o filmie. Spotkania poprowadzą Kinga Burzyńska oraz Odeta Moro – informuje Izabella Lis z agencji MSL Group.

Od 20 do 25 września „Znachor” zawita do Torunia (Kino CAMERIMAGE), Krasnegostawu (Kino Morskie Oko), Wałbrzycha (Kino Apollo), Kalisza (Kino Centrum), Lidzbarku Warmińskiego (Kino Ignacy) oraz Stargardu (Stargardzkie Centrum Kultury). Dobór lokalizacji nie był przypadkowy – mówią organizatorzy, ale na razie trzymają w tajemnicy dlaczego wybrali Krasnystaw. - Wybieraliśmy kina studyjne, za takie uważamy „Morskie Oko”. Film „Znachor”, na podstawie kultowej powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, będzie można obejrzeć na Netflix już 27 września 2023 roku, jednocześnie w ponad 190 krajach na całym świecie – dodaje Izabella Lis. - Zapraszamy do naszego kina na przedpremierowy pokaz filmu w reżyserii Michała Gazdy, z Leszkiem Lichotą w roli głównej i z Marią Kowalską – debiutującą w pierwszoplanowej roli żeńskiej.