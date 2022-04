Pełna lista sankcyjna. Są na niej rosyjskie firmy i oligarchowie

Podmiot pośrednio kontrolowany przez Michaiła Fridmana (Mikhail Fridman), wpisanego 11 marca 2022 r. na listę sankcji rządu Wlk. Brytanii na podstawie Sanctions and Anti – Money Laundering Act 2018 – nr 591, ID: RUS 0664.

Michaił Fridman jest założycielem ALFA Banku – największego rosyjskiego banku prywatnego, piątego co do wielkości banku

w Federacji Rosyjskiej objętego sankcjami przez Stany Zjednoczone Ameryki na podstawie Executive Order 14024– podmiot dodany 6 kwietnia 2022 r. do SDN prowadzonej przez OFAC (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List US Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control).

Jest również objęty sankcjami UE

(nr 675 załącznika I do rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność

i niezależność Ukrainy lub im zagrażających do wykazu osób, podmiotów i organów).

Według dostępnych danych oligarcha jest nieformalnym liderem grupy wpływu skupionej wokół akcjonariuszy Alfa Banku. Należy do grupy tzw. oligarchów jelcynowskich, która popierając rządy W. Putina uzyskała koncesję na prowadzenie biznesu i ochronę aktywów przed działaniami służb państwowych.

Kontroluje podmiot o znaczeniu strategicznym dla rządu rosyjskiego,

w związku z czym czerpie korzyści lub wspiera rząd Federacji Rosyjskiej, którego działania destabilizują lub podważają integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. Istnieje ciągłe zagrożenie koordynacji działań M. Fridmana z rządem rosyjskim.