Prawdziwy ból i prawdziwe emocje: Ile Złotych Globów dostanie film Jessego Eisenberga?

Pozostałe nominacje w najważniejszych kategoriach:

Najlepszy dramat

Brutalista

Kompletnie nieznany

Konklawe

Diuna: Cześć druga

Nickel Boys

September 5

Najlepsza aktorka w filmie dramatycznym

Pamela Anderson - The Last Showgirl

Angelina Jolie - Maria Callas

Nicolę Kidman - Babygirl

Tilda Swinton - W pokoju obok

Fernanda Torres - I'm Still Here

Kate Winslet - Lee. Na własne oczy

Najlepszy aktor w filmie dramatycznym

Adrien Brody - Brutalista

Timothee Chalamet - Kompletnie nieznany

Daniel Craig - Queer

Colman Domingo - Sing Sing

Ralph Fiennes - Konklawe

Sebastian Stan - Wybraniec

Najlepsza aktorka w komedii lub musicalu

Amy Adams - Nightbitch

Cynthia Erivo - Wicked

Karla Sofia Gascon - Emilia Perez

Mikey Madison - Anora

Demi Moore - Substancja

Zendaya - Challengers

Najlepsza aktorka drugoplanowa w filmie

Ariana Grande - Wicked

Selena Gomez - Emilia Pérez

Felicity Jones - The Brutalist

Margaret Qualley - Substancja

Isabella Rossellini - Konklawe

Zoe Saldaña - Emilia Pérez

Najlepszy reżyseria

Jacques Audiard - Emilia Pérez

Sean Baker - Anora

Edward Berger - Konklawe

Brady Corbet - The Brutalist

Coralie Fargeat - Substancja

Payal Kapadia - Wszystkie odcienie światła

Najlepszy serial dramatyczny

Dzień szakala

Dyplomatka

Kulawe konie

Pan i Pani Smith

Squid Game

Szogun

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym

Kathy Bates - Matlock

Emma D’Arcy - Ród smoka

Maya Erskine - Pan i pani Smith

Keira Knightley - Black Doves

Anna Sawai - Szogun

Keri Russell - Dyplomatka

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym

Donald Glover - Pan i pani Smith

Jake Gyllenhaal - Uznany za niewinnego

Gary Oldman - Kulawe konie

Eddie Redmayne - Dzień szakala

Hiroyuki Sanada - Szogun

Billy Bob Thornton - Landman: Negocjator

Najlepszy serial musical/komedia

The Bear

Dżentelmeni

Hacks

Misja: Podstawówka

Nikt tego nie chce

Zbrodnie po sąsiedzku

Najlepsza aktorka w serialu komediowym lub musicalu

Kristen Bell - Nikt tego nie chce

Quinta Brunson - Abbott Elementary

Ayo Edebiri - The Bear

Selena Gomez - Only Murders in the Buildinh

Kathryn Hahn - To zawsze Agata

Jean Smart - Hacks

Najlepszy aktor w serialu komediowym lub musicalu

Adam Brody - Nikt tego nie chce

Ted Danson - Tajny informator

Steve Martin - Only Murders in the Building

Jason Segel - Terapia bez trzymanki

Martin Short - Only Murders in the Building

Jeremy Allen White - The Bear

Najlepszy serial limitowany/antologia/film telewizyjny

Detektyw

Reniferek

Sprostowanie

Potwór: Historia braci Menendezów

Pingwin

Ripley

Najlepsza aktorka w serialu limitowanym/antologii

Cate Blanchett - Sprostowanie

Jodie Foster - Detektyw

Cristin Milioti - Pingwin

Sofía Vergara - Griselda

Naomi Watts - Konflikt: Capote kontra socjeta

Kate Winslet - Reżim

Najlepszy aktor w serialu limitowanym/antologii

Colin Farrell - Pingwin

Richard Gadd - Reniferek

Kevin Kline - Sprostowanie

Cooper Koch - Potwór: Historia braci Menendezów

Ewan McGregor - Dżentelmen w Moskwie

Andrew Scott - Ripley

Więcej na stronie goldenglobes.com.