Ponad 6,1 mln zł w Eurojackpot. Gdzie padła wygrana

Dokładna, polska wygrana we wtorkowym losowaniu Eurojackpot wyniosła 6 103 386,40 zł. - Po raz drugi z rzędu w Polsce odnotowaliśmy wygraną II stopnia w Eurojackpot - informuje Totalizator Sportowy i wyjawia, że kupon ktoś kupił w punkcie przy ul. Stanisława Matyi 2 w Poznaniu.

– Jest to obecnie najwyższa wygrana Eurojackpot w tym mieście. Co ciekawe, gracz samodzielnie wytypował liczby, które 8 listopada przyniosły mu szczęście, a są to 15, 17, 23, 35, 38 oraz 4 i 9. W naszym kraju padło również ponad 50,7 tys. wygranych niższych stopni – dodano w komunikacie.

We wtorek ktoś cieszył się także z wygranej w Lotto Plus. W Żyrardowie (woj. mazowieckie) padła wygrana 1 mln zł.

Kupon „puszczono” w kolekturze przy ul. 1 Maja 43.

- Szczęśliwą „szóstkę” na kuponie gracz wytypował sam, a są to liczby: 5, 6, 10, 20, 21, 26 – podaje TS.