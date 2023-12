Premier Donald Tusk o prezydenckim weto. "Poszkodowanych uspokajam: poradzimy sobie z tym"

Czy o białym Bożym Narodzeniu możemy zapomnieć? Pogoda na święta

Obserwując to, co działo się dzisiaj w naszym regionie aż trudno uwierzyć, że w święta na termometrach zobaczymy nawet 10 stopni. Zanim jednak się ociepli jutro czeka nas kolejny dzień z opadami śniegu, chłodem i silnym wiatrem, w porywach nawet do około 80 km/h.