Prezydent zdecydował. Komu powierzył utworzenie rządu?

Kolejny skaner, tym razem mobilny do walki z przemytem. Prześwietli każdy zakamarek

Skaner dogłębnie prześwietli wszystkie zakamarki. Wszystko po to, by walczyć z przemytem. Nowy sprzęt za ponad 17 mln zł trafi do Urzędu Celno–Skarbowego w Białej Podlaskiej.