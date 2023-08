Referendum w dniu wyborów. Jest podpis prezydenta

0 A A

Andrzej Duda (fot. Jakub Szymczuk/KPRP)

Prezydent Andrzej Duda podpisał w środę nowelizację ustawy o referendum ogólnokrajowym. To pozwala na to, by odbyło się ono 15 października, w dniu wyborów parlamentarnych.

