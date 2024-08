Robert Janowski wraca do „Jaka to melodia?”

0 A A

(fot. Instagram/Robert Janowski)

„Wracam do domu” – poinformował na swoim koncie na platformie Instagram Robert Janowski, który był prowadzącym „Jaka to melodia?” niezmiennie przez 21 lat. Po 5 latach przerwy, znów wróci na to stanowisko i zastąpi Rafała Brzozowskiego.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować