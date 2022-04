Rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej stawiły się w prokuraturze. "Biegli zdołali zbadać 700 elementów samolotu, na 3 znaleziono ślady prochu"

0 A A

Warszawa. Teza prezesa PiS-u i pytanie, czy potwierdzają ją śledczy. Ostatnio w wywiadzie dla tygodnika "Sieci" Jarosław Kaczyński pytany o katastrofę smoleńską stwierdził, że nie ma wątpliwości, że był to zamach. We wtorek do Prokuratury Krajowej wezwano rodziny ofiar, które zginęły 10 kwietnia 2010 r.

