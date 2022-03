Rząd chce, żebyś dalej oglądał TVP. Dołoży 250 złotych do nowego telewizora

– Nowa telewizja naziemna to większa oferta programowa w lepszej jakości obrazu i dźwięku. W Polsce przejście ze standardu DVB-T na DVB-T2/HEVC odbędzie się regionalnie, w czterech etapach. W pierwszej kolejności na zmianę muszą być przygotowani mieszkańcy zachodniej Polski – proces rozpocznie się 28 maca w województwach dolnośląskim ­– przypomina Ministerstwo Cyfryzacji.

Kolejne wyłączenia naziemnego sygnału cyfrowego będą odbywały się następująco:

25 kwietnia - województwa pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, w części wielkopolskiego i część mazowieckiego,

23 maja - województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, opolskie, łódzkie, w południowej części mazowieckiego i świętokrzyskiego,

27 czerwca - województwa mazowieckie, warmińsko-mazurskie, lubelskie.

Nowy standard to nie tylko lepsza jakość, ale także dostęp do telewizji hybrydowej. Będzie można np. zobaczyć na ekranie dodatkowe informacje o aktorach w filmie czy składach drużyn piłkarskich.

Problem w tym, że około 1,8 mln gospodarstw domowych w Polsce nie ma sprzętu odpowiedniego do odbioru nowego standardu. Wyjściem jest dokupienie, za około 200 zł, dekodera, który trzeba podłączyć do telewizora. Rząd zdecydował się dopłacać każdemu 100 zł do kupna sprzętu. Żeby z tego skorzystać, trzeba złożyć wniosek (platforma gov.pl lub na Poczcie Polskiej), a w odpowiedzi otrzymać kod do wykorzystania w sklepie.

Teraz rząd obiecuje większe pieniądze. Projekt nowelizacji przepisów został już przyjęty przez Radę Ministrów. – Nowelizacja jest odpowiedzią na głosy ekspertów, którzy wskazywali, że zaproponowana przez Senat kwota dofinansowania telewizora jest niewystarczająca. Dlatego ustanowione zostaną dwa rodzaje dofinansowania - 250 zł dla telewizorów oraz 100 zł dla dekoderów – ujawnia Ministerstwo Cyfryzacji.

Procedura ubiegania się o pieniądze ma wyglądać tak samo, jak w przypadku dekoderów. Program ma być realizowany do końca 2022 roku.

Zanim kupisz, sprawdź

Czy potrzebny jest nowy telewizor lub dekoder można sprawdzić skanując obecnie używany odbiornik. Trzeba wyszukać nowe programy i odnaleźć kanał testowy lub jeden z nadawanych już w nowym systemie: TVP Dokument, TVP Kultura, TVP Kobieta, TVP Polonia i TVP Rozrywka, a na testowym multipleksie TVN Discovery wyszukaj TVN HD, TVN7 HD, TTV, TVN Fabuła i Metro.