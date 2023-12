„Słyszeliśmy już wiele pięknych słów, teraz czekamy na czyny”

Przypomnijmy: przewoźnicy protestujący na przejściu granicznym w Hrebenne oraz z zakończonego protestu w Dorohusku domagają się m.in. wprowadzenia zakazu rejestrowania w Polsce firm transportowych z zagranicznym kapitałem i zlikwidowania ukraińskiego systemu kolejki elektronicznej.

– Przyjechałem tutaj, do samego źródła wysłuchać kwestii, które trzeba rozwiązać, żeby zażegnać ten kryzys. To jest pierwsze spotkanie z serii, które muszę wykonać żeby wyjść naprzeciw oczekiwaniom polskiej gospodarki i polskiego przedsiębiorcy – powiedział przed spotkaniem z przedstawicielami strajku minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Kolejny z protestów przewoźników na granicy rozpoczął się 6 listopada. Zakończył się raptownie 11 grudnia po decyzji wójta gminy Dorohusk, Wojciecha Sawy, który w poniedziałek ogłosił zakaz kontynuacji protestu. Przewoźnicy złożyli do sądu odwołanie od decyzji włodarza. Sąd ma 30 dni na rozpatrzenie sprawy. Złożyli także wniosek o zorganizowanie nowego protestu. Wójt wydał decyzję odmowną. W tym przypadku, czy decyzja odmowna była właściwa, odpowiedź dostaną po 24 godzinach. Podczas środowego spotkania rozmawiać chciały obie strony.

– Liczymy na to, że to spotkanie będzie konstruktywne. Już dość długo stoimy na tych granicach i liczymy na to, że pan minister przywiózł nam dzisiaj jakieś dokumenty, które pozwolą nam jakoś konkretnie rozwiązać problemy naszych firm. Słyszeliśmy już wiele pięknych słów, czekamy na czyny – mówił Tomasz Borkowski, przewoźnik oraz członek komitetu obrony przewoźników i pracodawców transportu.