To jeszcze nie jest koniec lata. Nadchodzą upały

Wypoczynek na dwóch kółkach

Lato to doskonały czas na rekreacyjne przejażdżki rowerowe, co dostrzega coraz więcej ludzi. Dzieje się tak również za sprawą systematycznie rosnącej długości dostępnych tras rowerowych. W kolejnych latach tych tras jeszcze przybędzie. Bez wsparcia Funduszy Europejskich byłoby to wręcz niemożliwe.