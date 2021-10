Trwa ogólnopolska zbiórka dla uchodźców. Potrzeba niemal wszystkiego

- Mieszkańcy natychmiast pojawili się z darami, zaczęły dzwonić telefony, maile. Były pytania co przynosić, gdzie, w jakich godzinach. Na pewno potrzebne są ciepłe, zimowe rzeczy. One nie muszą być nowe, grunt, żeby były zdatne do użytku – powiedział Damian Kruczkowski, dyrektor biblioteki w Koninie.