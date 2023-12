W całej Polsce zawyją syreny

Komendant główny policji za pomocą Twittera poinformował, że o godzinie 17 zawyją syreny radiowozów.

- Policjanci, pracownicy Policji. W pędzącym pełnym niebezpieczeństw świecie zatrzymajmy się - czytamy w poście.

W ten sposób funkcjonariusze z całego kraju oddadzą hołd tragicznie zmarłym funkcjonariuszom z Wrocławia.

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w piątek po godz. 22.30 przy ul. Sudeckiej we Wrocławiu. Wcześniej policyjny patrol rozpoznał i zatrzymał poszukiwanego listem gończym mężczyznę. Maksymilian F. miał do odbycia karę sześciu miesięcy więzienia za oszustwo. W trakcie przewożenia do pomieszczenia dla osób zatrzymanych strzelił z broni w głowy wiozących go funkcjonariuszy. Obaj w ciężkim stanie zostali przewiezieni do szpitala. W poniedziałek (4 grudnia)po południu policja poinformowała o śmierci jednego z policjantów. Wieczorem przekazali, że zdarzenia nie przeżył także drugi policjant.

Za popełniony czyn Maksymilianowi F. grozi dożywocie.