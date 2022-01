Wichury nad Polską. Ponad 4 tysiące zgłoszeń w kraju. Nie żyje jedna osoba

W miejscowości Tłuczewo, (województwo pomorskie) na jadący samochód, którym jechały cztery osoby spadło drzewo. "Niestety w wyniku zdarzenia jedna osoba straciła życie oraz jedna osoba została ranna." – podała Państwowa Straż Pożarna.

W Lubelskiem strażacy otrzymali 24 zgłoszenia związane ze skutkami silnego wiatru, chodziło głównie o powalone drzewa na drogach. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych.

Prognoza pogody

Pogoda na najbliższe dni zapowiada się pochmurno. W niedzielę należy spodziewać się silnego wiatru. Potem, do środy, będzie nieco spokojniej. W przyszłym tygodniu przyjdzie ochłodzenie. Miejscami w najcieplejszych momentach dnia termometry mogą pokazywać nie więcej niż -4 stopnie Celsjusza.

Pogoda w niedzielę upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. Na wschodzie, północy i w centrum pojawią się opady śniegu, przechodzące w centrum w deszcz ze śniegiem i sam deszcz. Na wschodzie lokalnie możliwe zawieje śnieżne. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopni Celsjusza na Podlasiu do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z północnego zachodu będzie silny i porywisty, a w porywach osiągnie do 70-90 kilometrów na godzinę. W strefie brzegowej porywy rozpędzą się do ponad 100 km/h.

Poniedziałek przyniesie nam duże zachmurzenie i opady śniegu. Temperatura maksymalna sięgnie od -2 st. C na Podlasiu do 2 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

We wtorek należy spodziewać się dużego zachmurzenia z niewielkimi przejaśnieniami. Na północy i zachodzie prognozowane są opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od -3 st. C na Podlasiu do 2 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu.

W środę niebo będzie zasnute dużym zachmurzeniem, wystąpią także opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Pomorzu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu, który okresami w porywach rozpędzi się do 40-70 km/h.

Na czwartek prognozowane jest zmienne zachmurzenie zmienne. Raczej nie powinno padać. Temperatura maksymalna wyniesie od -4 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.