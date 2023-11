Wspominamy tych, którzy odeszli (cz. II)

Lance Reddick

Amerykański aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Karierę rozpoczął w 1993 roku na Broadwayu. Trzy lata później zadebiutował na ekranie w serialu „Oblicza Nowego Jorku”. Największe uznanie zdobył za rolę Cedrica Danielsa w serialu „Prawo ulicy” (The Wire). Grał tez w takich serialach jak „Oz”, „CSI: Kryminalne zagadki Miami”, „Wzór” i „Bosch”. Występował w filmach („Oldboy. Zemsta jest cierpliwa”, „Świat w płomieniach”, „John Wick”. Podkładał głos w grach; m.in. Destiny, Horizon Zero Dawn i Horizon Forbidden West. Wayne Shorter Jeden z najwybitniejszych amerykańskich kompozytorów i saksofonistów jazzowych. Shorter nagrał dziesiątki albumów, pojawił się gościnnie na płytach innych wykonawców. Po ukończeniu New York University w 1956 spędził dwa lata w armii, gdzie przez krótki czas grał z Horace’em Silverem. Po odejściu z armii grywał z Maynardem Fergusonem. W 1959 Shorter przyłączył się do zespołu Art Blakey and the Jazz Messengers. Pozostał z Blakeyem przez pięć lat, aż w końcu został dyrektorem muzycznym tej grupy. Przez sześć lat, od roku 1964, współpracował z Milesem Davisem.

Paweł Śpiewak

Socjolog i historyk idei, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, publicysta, poseł na Sejm V kadencji, w latach 2011-20 dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego. W 1973 ukończył studia w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Związany ze środowiskiem „Więzi”. W 1984 uzyskał stopień doktora, w 2000 został doktorem habilitowanym nauk humanistycznych. Zajmował stanowiska profesorskie na UW i UWM. Wykładał również w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia i Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego. Członek Collegium Invisibile. W wyborach w 2005 uzyskał mandat posła na Sejm V kadencji w okręgu warszawskim (kandydował jako bezpartyjny z listy Platformy Obywatelskiej). W październiku 2011 otrzymał nominację na stanowisko dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego. Pełnienie tej funckji zakończył 31 grudnia 2020 roku.

Janusz Weiss

Dziennikarz, artysta kabaretowy, prezenter radiowy i telewizyjny. Karierę sceniczną rozpoczął od występów w kabarecie Abakus, który w 1967 stworzył m.in. z Magdą Umer, Andrzejem Woyciechowskim i Krzysztofem Knittlem. Kilka miesięcy później razem z Jackiem Kleyffem założył grupę kabaretową Salon Niezależnych. W drugiej połowie lat 70. był konferansjerem scenicznym, a w TVP prowadził program rozrywkowy „Telewizyjny Ekran Młodych”. W 1990 razem z Andrzejem Woyciechowskim współtworzył Radio Zet, a w latach 1990-2011 prowadził audycję „Dzwonię do Pani, Pana”. W 1993 nawiązał współpracę z Telewizją Polską, dla której prowadził teleturnieje „Miliard w rozumie”, „Złoty interes” i „3 na 6”. W 2011 został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.