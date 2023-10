Wybory 2023. Dostarczyli 300 pizz czekającym na głosowanie

Piłkarz Motoru tym razem na ławce, reprezentacja Polski U-19 zremisowała z Niemcami

Trzeci mecz w kwalifikacjach do mistrzostw Europy rozegrała reprezentacja Polski do lat 19. Drużyna Wojciecha Kobeszki zremisowała z Niemcami 3:3, ale to nie wystarczyło, żeby przedłużyć nadzieje, na awans do turnieju finałowego. Tym razem na boisku nie pojawili się ani: Filip Luberecki (Motor Lublin), ani Dawid Tkacz (wychowanek Górnika Łęczna, a obecnie zawodnik Widzewa Łódź).