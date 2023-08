Wybory 2023. Kołodziejczak i Bodnar na listach Koalicji Obywatelskiej

Te decyzje ogłosił Donald Tusk. Tłumaczył, że zjednoczenie jest potrzebne, by w wyborach nie zmarnować żadnego głosu.

– Łączymy się ze środowiskami, z którymi nie zawsze było po drodze, z ludźmi, którzy mają na różne sprawy inne poglądy niż ja. Ale mają to samo przekonanie co większość Polek i Polaków. Wiedzą, że żeby przywrócić wartości, w Polsce potrzebna jest realizacja celu - a tym celem, tą drogą do odnowienia Rzeczpospolitej jest odsunięcie PiS-u i Kaczyńskiego od władzy – stwierdził lider Platformy Obywatelskiej.

– Odbijemy wieś PiS-owi. Musimy obronić polską wieś, musimy obronić Polskę – zapowiedział z kolei w swoim wystąpieniu Michał Kołodziejczak.

Na listach KO znajdzie się miejsce dla Adama Bodnara. – Niepokora i sprzeciw wobec tego co jest wokół nas, to to co nas łączy z panem Kołodziejczakiem – stwierdził były Rzecznik Praw Obywatelskich. – Największym wyzwaniem jest dla nas odzyskanie praworządności. Bo teraz odczuwamy, jaki ma to dla nas skutek. Dlatego musimy być zjednoczeni i silni.

Poza tym na listach KO znajdą się m.in. Bogusław Wołoszański czy Apoloniusz Tajner.