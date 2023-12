Zmarł znany aktor i kabareciarz. Miał 54 lata

Na razie nie jest znana przyczyna śmierci aktora. Jeszcze kilka dni temu występował na scenie i rozbawiał widzów.

Według wywiadu, jakiego udzielił Krzysztof Hanke dla portalu internetowego Ślązaga.pl, Respondek przeszedł zawał serca.

- Trzy dni temu graliśmy razem imprezę. Był w pełni sił, żartował jak zawsze, normalny Krzysiek. I zawał, w nocy. Przewieźli go do szpitala do Zabrza. Trzy dni walczyli o jego życie. Zmarł dziś o 12:52 - mówi dla portalu Hanke.