ZUS rozsyła informacje o 800 plus. Sprawdź czy od 1 stycznia otrzymasz świadczenie na dzieci

ZUS podaje podstawę prawną decyzji - ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 1565), a także informuje, że została wydana w oparciu o wyłącznie zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, w tym danych szczególnych kategorii. Adresatowi informacji przysługuje prawo: do otrzymania stosownych wyjaśnień, co do podstaw podjętej decyzji, do wyrażenia własnego stanowiska oraz do zakwestionowania takiego rozstrzygnięcia.

Przypomnijmy! Rządowy program "Rodzina 500+" wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku. Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego będzie wynosić 800 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego. Przyjmowaniem wniosków o świadczenie wychowawcze, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski do ZUS można złożyć tylko drogą elektroniczną przez Internet, a wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 czerwca danego roku - wniosek należy złożyć do ZUS wyłącznie przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania :

Platformę PUE ZUS

portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie mpips.gov.pl

bankowość elektroniczną.

Ważne:

Jeżeli wniosek na nowy okres świadczeniowy zostanie złożony w okresie od 1 lutego do 30 czerwca, ZUS przyzna prawo do świadczenia od początku okresu świadczeniowego, tj. od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.

W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony w trakcie trwania okresu, po 30 czerwca , prawo do świadczenia zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego.