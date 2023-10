Ciężarówka uszkodziła sieć. Pociągi na trasie Lublin-Kraśnik nie kursują

Dzień Edukacji Narodowej - jak świętować ten dzień w placówce oświatowej?

Dnia 14 października każdego roku w Polsce obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. To wyjątkowa okazja do uhonorowania pracowników oświaty za ich trud i poświęcenie w procesie kształcenia młodego pokolenia. Dla placówek oświatowych, zarówno publicznych, jak i prywatnych, jest to doskonała okazja do wyrażenia wdzięczności i docenienia pracy swoich pracowników. W artykule tym omówimy, dlaczego warto świętować ten dzień oraz jak można zorganizować atrakcyjne akcje prezentowe, wykorzystując gadżety reklamowe i notesy.