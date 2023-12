Czy kolej dojedzie do Kraśnika Fabrycznego?

– Inwestycja „Kolej+”, w tym budowa jednotorowej linii kolejowej Kraśnik- Kraśnik Fabryczny, wpłynie na poprawę warunków życia, rozwój i wzrost atrakcyjności naszego miasta. Połączenie to przyczyni się do wyeliminowania wykluczenia komunikacyjnego zapewniającego lepszy dostęp do kolei, co oznacza lepsze i tańsze połączenie z Lublinem - stolicą województwa – mówi Jarosław Jamróz (Prawo i Sprawiedliwość), wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnika.