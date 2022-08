Przymusowa "siłownia" dla schorowanych ludzi. Jak kuracjusze mają sobie radzić na stacji w Nałęczowie?

Bezradność, złość, łzy i stek przekleństw – takie sceny opisuje kuracjusz, który przyjechał pociągiem do Nałęczowa. Na stacji kolejowej nie działa winda, więc schorowani ludzie przybywający do uzdrowiska muszą taszczyć walizki po schodach. Co na to kolej?