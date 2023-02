Groził konkubinie śmiercią. Były też rękoczyny

Powiat włodawski. Gmina Stary Brus nie rezygnuje ze środków z „Polskiego Ładu”

Ma być droga z Lubowierzy do Dominiczyna oraz nowe oświetlenia w tych miejscowościach. Ale do sukcesu jeszcze długa droga. Choć pierwszy przetarg na wykonanie prac został unieważniony, to władze nie rezygnują z funduszy na ten cel z „Polskiego Ładu".