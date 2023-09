Jedyny taki ośrodek w powiecie już otwarty

W czwartek zostało oficjalnie otwarte. Pomoc otrzymają tam osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, autyzmem czy alzheimerem, a także ich rodziny.

To jedyny taki ośrodek w powiecie, który będzie świadczyć opiekę całodobową i wytchnieniową dla 50 osób. - Każda osoba, która będzie uczestniczyć w zajęciach czy rehabilitacji jest wyjątkowa, dlatego też tworzenie tego ośrodka, wyposażenie jego było ukierunkowane właśnie na ich potrzeby. Po to, by czuli się tutaj jak u siebie, jak w domu- mówi dyrektor Aneta Chęcińska- Baran.

W placówce działa też 6 całodobowych miejsc wytchnieniowych, skierowanych do rodzin uczestników zajęć. Poza tym, w zaaranżowanej kuchni, salonie, sypialni podopieczni mogą nauczyć się zajmowania domem. A to w przyszłości pomoże im w byciu samodzielnym.

Koszt tej inwestycji to ponad 22 mln, z czego 17 mln to środki zewnętrzne.