Jedyny taki ośrodek w powiecie "Pomysł powstał dzięki jednej z matek"

­– Obiekt został zrewitalizowany z funduszy unijnych, wcześniej była tu przychodnia specjalistyczna. Prace obejmowały modernizację, przebudowę oraz dobudowę. Przeznaczony będzie dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Powstaną tu dwie instytucje Środowiskowy Dom Samopomocy typu C i D oraz mieszkalnictwo wspomagane, chronione – mówi Katarzyna Wójtowicz, dyrektorka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku.

Typ C – przeznaczony będzie dla osób, które mają przewlekłe zaburzenia psychiczne, choroby takie jak: depresja, Alzheimer, borderline. Typ D będzie przeznaczony dla podopiecznych ze spectrum autyzmu oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W placówce odbywać się będzie pełnowymiarowa terapia a wśród nich: rehabilitacja; hydroterapia; kinezyterapia; magnetoterapia; zajęcia z rękodzieła, kulinarne, z dźwiękiem i ruchem; terapia sensoryczna w sali doświadczania świata.

– Pomysł powstał dzięki jednej z matek, która ma 25-letniego syna. Mężczyzna nie może chodzić i wymaga całodobowej opieki. Kobieta zwróciła uwagę, że nie ma z kim go zostawić, nawet jeśli musi załatwić jakiekolwiek sprawy rodzinne. Dlatego ta placówka jest tak ważna, bo da opiekę potrzebującym, ale również wytchnienie dla ich najbliższych ­– mówi Andrzej Rolla, starosta Kraśnicki.

Koszt inwestycji to 22 mln z czego 17 mln to środki pozyskane z funduszy unijnych. 3,1 mln zł pochodzi z Funduszu Inwestycji Lokalnych, a 1,8 mln zł to środki własne powiatu.