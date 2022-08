Nowe ceny biletów autobusowych w Kraśniku. Będzie mniej kursów i zwolnią pracowników?

– To nie jest nasze jedyne działanie mające na celu poprawę sytuacji w MPK, której głównym powodem jest drastyczny wzrost cen paliw, jaki ma miejsce od 24 lutego, czyli od momentu wybuchu wojny w Ukrainie – tłumaczył wniosek dotyczący podwyżki cen biletów przedstawiciel MPK Kraśnik, dyrektor ds. eksploatacji i rozwoju Maksym Bratko. – Oczywiście, wzrost cen nie dotyczy tylko oleju napędowego, który jest naszym głównym czynnikiem kosztotwórczym, ale dotyczy też cen energii, części do pojazdów, olejów, smarów i wynagrodzenia. Wszystko z roku na rok bardzo dynamicznie rośnie.

Zdaniem dyrektora, do tego wszystkiego dołożyła się także pandemia Covid-19 poprzez drastyczny spadek ze sprzedaży biletów.

– Wiemy, jaka jest sytuacja, że wszystko drożeje, że koszty rosną nie tylko w MPK, ale w każdym aspekcie życia – podkreślił radny Paweł Kurek (Polska 2050). – Jako wytłumaczenie słyszymy, że całym złem jest „Putinflacja”. Tyle że nasuwa się pytanie, jak to wyglądało w poprzednich latach. Czy była strata? I od razu odpowiedział: – Tak, była. Radny Kurek dodał, że radni właśnie kontrolują MPK.

– Stajemy w obliczu bardzo trudnej decyzji – nie krył radny Tomasz Saj (klub radnych PiS). – Z mojego punktu widzenia, nie ma dobrego wyboru. Sytuacja spółki jest na tyle zła, że nie sposób jej nie pomóc. Ale jest to też pokłosie polityki prowadzonej od lat. Radny wskazał na populistyczne pomysły. – Za zwolnienia dużych grup z odpłatności za przejazdy, ktoś musi zapłacić – podkreślił radny Saj.

Temat wprowadzonych w 2019 r. bezpłatnych przejazdów dla uczniów i seniorów, podjął też radny Jan Albiniak (Wspólny Kraśnik). Jego zdaniem, ulgi zrobiły więcej szkód niż pożytku. – Proszę się z niektórych wycofać – zwrócił się do burmistrza radny Albiniak.

Do tego tematu nawiązała też radna Iwona Włodarczyk (Wspólny Kraśnik). – Od początku byłam sceptycznie nastawiona do tej uchwały – przyznała. – Wiedziałam, że to doprowadzi do ruiny Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Na efekt podjęcia tej uchwały nie trzeba było długo czekać. Po cichu likwiduje się kursy: np. linię nr 4 i 11, zlikwidowane mają być też w sobotę wszystkie kursy linii nr 9 – wyliczała radna Włodarczyk, która dostała od MPK listę zmian. – Z jednej strony bezpłatna komunikacja, z drugiej likwidacja kursów. Nie wiem, czy to jest dobre dla mieszkańców – komentowała.

Co do redukcji kursów autobusów, dyrektor Maksym Bratko stwierdził, że ma być delikatna. – Nie stracą na tym mieszkańcy – zapewnił, dodając, że chodzi o linie podmiejskie.

Podczas sesji dyrektor ds. eksploatacji i rozwoju MPK ustosunkował się także do sprawy zmian, które będą dotyczyć kadry.

– Chodzi o dwóch pracowników, z którymi nie zostaną przedłużone umowy. Są to pracownicy zatrudnieni w czerwcu na trzy miesiące, dlatego, że dwie osoby były na długotrwałych zwolnieniach chorobowych. Mieliśmy też pracowników na zaległych urlopach, których nie mogliśmy wydać w 2020 i 2021 r., ponieważ te osoby korzystały z opieki nad dziećmi tzw. covidowej – wyjaśniał radnym.

Do propozycji rezygnacji z bezpłatnych kursów dla osób, które ukończyły 60 lat ustosunkował się burmistrz.

– Chyba dobrze, że maski odpadły, przynajmniej od tej chwili będziemy doskonale wiedzieć, kto jest przeciwnikiem bezpłatnej komunikacji dla seniorów. A to jest jakieś 11 tys. mieszkańców naszego miasta – skomentował Wojciech Wilk. – Bardzo dobrze, niech wiedzą, kto jest za tym, aby odebrać im ulgi. Dlatego panie Janie (radny Albiniak – red.) ja tej autopoprawki nie złożę.

Ostatecznie, za przyjęciem uchwały głosowało 5 radnych, 4 było przeciw, a aż 7 wstrzymało się od głosu. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Zgodnie z nią uczniowie szkół (nie dłużej niż do ukończenia 19. roku życia lub do ukończenia szkoły średniej) będą mogli jeździć autobusami MPK w mieście, wyłącznie w dni nauki szkolnej w godz. 6-18.